Jagd zwischen Rötgesbüttel und Adenbüttel

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bejagt am Samstag, 16. November, die Wälder zwischen Rötgesbüttel und Adenbüttel. Da während der revierübergreifenden Bewegungsjagd in der Revierförsterei Barnbruch plötzlich Wild oder Jagdhunde über die Straßen laufen können, wird die Kreisstraße 48 zwischen Adenbüttel und Rötgesbüttel an der Abzweigung K50/K52 zur Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gesperrt. Auf angrenzenden Strecken kommt es zudem zu Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Die Verkehrsbeschränkungen gelten in der Zeit von 9 und 13 Uhr. Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren und auf Wild und Jagdhunde zu achten. „Nach Beendigung der Jagd wird die Absperrung und die Geschwindigkeitsbeschränkung umgehend wieder aufgehoben. Wir bitten Waldbesucher, an diesem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen“, sagt Revierleiter Michael Cordes, der die Jagd in seiner Revierförsterei vorbereitet.