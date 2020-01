Video zum Hip-Hop-Rap-Song gegen Rassismus ist fertig

Eine Nahaufnahme von Jan Polzers E-Gitarre, ein unscharfes Bild von Rapper Benjamin Visper aus Meine auf einer Treppe, dann Alexander Warnecke am Schlagzeug in einem Klassenraum – so beginnt das nun fertiggestellte Video zum Hip-Hop-Rap-Song „SchweigeNicht“, den die drei vergangenen Herbst eingespielt haben und der ein Beitrag im Kampf gegen Rassismus sein soll (wir berichteten). „Im Großen und Ganzen herrscht zwischen Arm und Reich...