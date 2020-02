Diebe brechen in Einfamilienhaus in Meine ein

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. Januar, und Samstag, 1. Februar, wurde in Meine in ein Einfamilienhaus in der Fallerslebener Straße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter nutzten laut Mitteilung der Polizei die Abwesenheit der Hausbewohner, um eine Terrassentür aufzuhebeln und so

in das Haus zu gelangen. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, konnten die Täter unter anderem mit Schmuck und Bargeld unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800. red

