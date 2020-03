Meiner Eltern sind „schockiert“ von Quarantänemaßnahmen

Die Steigerungsrate von Corona-Virus-Infizierten im Kreis Gifhorn ist seit drei Tagen relativ konstant: Erneut ist die Zahl der nachweislich Erkrankten um drei auf 26 gestiegen. Das teilt der Landkreis in seinem täglichen Bericht mit. Mittlerweile seien 101 Menschen getestet worden, 116 befänden sich in der häuslichen Quarantäne. Wie viele weitere Verdachtsfälle es gibt will die Verwaltung allerdings ab sofort nicht mehr öffentlich...