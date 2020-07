Etwa einstündige Rückstaus auf der B4 nach Nord und Süd verursachte am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf Höhe der Abfahrt Vordorf – das berichtet Polizeisprecher Thomas Reuter auf Anfrage unserer Zeitung. Gegen 15.15 Uhr war eine 34-Jährige aus Biebertal (Hessen) mit ihrem Passat aus Unachtsamkeit auf den Opel Astra einer 56-Jährigen aus Mittelangeln (Schleswig-Holstein) aufgefahren, der am Ende einer Warteschlange Richtung Meine stand. Der Opel, in dem auch der 59-jährige Ehemann saß, wurde Richtung Gegenverkehr gestoßen, touchierte dort frontal einen Passat eines 55-Jährigen aus Hattstedt (Schleswig-Holstein). Die beiden Fahrerinnen und der Fahrer wurden leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.