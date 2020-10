Didderser Kita trotzt Corona mit Laternenfest

Kita St.-Viti-Spatzen in Didderse. Im Mai wurden Bastelmaterial, Bücher und mehr an Eltern und Kinder ausgegeben, um sich die Coronazeit während der Kita-Schließung zu versüßen. Jetzt läuft der Betrieb wieder, aber es fehlen Plätze.

Didderse. Der Kindergarten in Didderse ist zu klein, die Nachfrage extrem hoch. Der Jugendausschuss diskutierte Übergangslösungen.

Die St.-Viti-Spatzen in Didderse brauchen ein größeres Nest. Der Jugendausschuss des Gemeinderates diskutierte Übergangslösungen für die Tagesstätte, deren verfügbare Plätze für 2021 laut Leiterin Melanie Rudolph 200 Prozent überbucht sind. Frühestens in fünf Jahren steht das benachbarte alte Feuerwehrhaus im Gemeindezentrum am Pappelweg zur Verfügung, wenn die Samtgemeinde ihr Bauprogramm für Feuerwehrhäuser wie geplant beschleunigt, sagte Bürgermeister Randolf Moos.

Kita-Chefin Rudolph machte deutlich, dass sie als Übergangslösung Container auf der Grünfläche hinter der Mehrzweckhalle des Gemeindezentrums bevorzugt. Dort könnte das Krippenangebot konzentriert werden. Der Ausschuss um die Vorsitzende Antje Thomsen könnte sich wohl eher mit einem ausgebauten Foyer der Mehrzweckhalle anfreunden, wenn die vorhandenen Sanitäranlagen erweitert und angepasst werden.

Ziel ist, die bestehende Kleingruppe neben der Krippengruppe mit 15 Kindern und der altersgemischten Familiengruppe mit 25 Mädchen und Jungen von zehn auf ebenfalls 25 Kinder aufzustocken. Die gute Nachricht: Erzieherinnen sind da. Als letzte Raumreserve könnte die Gemeinde eine Wohnung im Obergeschoss des Gemeindezentrums aktivieren.

Rudolph zufolge bereiten sich die Viti-Spatzen auf einen eingeschränkten Betrieb wegen erhöhter Corona-Fallzahlen vor. Sorgen müssen sich die Didderser Eltern aber nicht. Dank eines eigenen Hygienekonzeptes „muss keiner zu Hause bleiben“, verspricht Rudolph. Mehr noch: Laternenfeste und Weihnachtsfeiern sollen nicht ausfallen, sondern im Gruppenrahmen so normal wie möglich gestaltet werden: „Die Kinder freuen sich so darauf, das können wir nicht alles abblasen“, so Rudolph.

Einen gemischten Bericht lieferte Kirsten Unger aus dem Jugendtreff. Bei dem hat Corona mächtig ins Kontor geschlagen, die Leiterin muss praktisch bei null anfangen. „Die Mädchen haben wir fast ganz verloren.“ Aktuell treffe sich eine feste Runde von sechs Jungs an den zwei offenen Nachmittagen. Einziger Vorteil: Da müsse niemand weggeschickt werden.

Die Jugendlichen litten teilweise sehr, berichtete Unger: „Sie haben keinen Bock auf Maske. Es ist einfach nicht wie früher.“

Ausschusschefin Thomsen betonte, wie wichtig das offene Angebot gerade jetzt sei: „Die Jugendlichen müssen die Situation auf ihre Weise bewältigen.“ Ein Rückzugsraum außerhalb der Schule ermögliche es, ein Stück Normalität zu erleben.

Wie lang der Weg dorthin ist, belegte Thomsens Mitteilung: Der lebendige Adventskalender in Didderse, traditionell eine Freiluftveranstaltung, wird gleichwohl abgesagt.