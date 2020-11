Jugendliche aus Meine verhalten sich vorbildlich

Am 21. Oktober waren zwei 13-Jährige aus Meine mit dem Fahrrad am Mittellandkanal unterwegs. An der Eisenbahnbrücke südlich von Meine entdeckten die beiden, dass bisher unbekannte Täter die gelockerten Streben des Geländers in den Fuß- und Radweg gebogen hatten. Eine weitere Strebe ragte in den Gleisbereich. Darüber hinaus war am Anfang der Brücke ein stabiler Draht in niedriger Höhe gespannt; offensichtlich als Stolperfalle. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte den Draht bereits entfernt, als sie die Jungen beobachtete, wie sie gemeinsam versuchten, die Stangen des Geländers zurückzubiegen.

Die Jugendlichen erhalten ein kleines Präsent und eine Urkunde

Dieses vorbildliche Verhalten nahm die zuständige Bundespolizeiinspektion Hannover zum Anlass, den überraschten Jungs ein kleines Präsent und eine Urkunde mit den Grüßen des Inspektionsleiters auszuhändigen, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilt. Die Bundespolizei darf Bürger, die sich besonders couragiert oder vorbildlich verhalten, entsprechend honorieren.

red