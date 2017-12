Bad Harzburg Diebe haben auf dem Wintermarkt in Bad Harzburg ihr eigenes kleines Weihnachtsfest gefeiert. Die Täter seien in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag unter anderem in einen Crêpes-Stand eingestiegen und hätten direkt vor Ort mehrere Nutella-Gläser geleert, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte....