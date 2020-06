Thale. An der Rosstrappe in Thale brennt es seit Montag. Hubschrauber werden wegen des Terrains seit Dienstagmorgen eingesetzt.

Harz: Wald an Rosstrappe in Thale brennt seit Montag

Wegen eines Feuers in einem schwer zugänglichen Waldstück an der Rosstrappe in Thale (Landkreis Harz) haben die Rettungskräfte auch einen Hubschrauber eingesetzt. Der Brand in der Nähe des beliebten Ausflugsziels war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Montagnachmittag ausgebrochen.

Dienstagnacht musste der Löschvorgang abgebrochen werden

Aufgrund des unwegsamen Geländes in der Mittelgebirgsregion seien alle Löschversuche am Boden gescheitert, sagte ein Sprecher am Dienstag. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand.

Brand bei Thale am Dienstagvormittag unter Kontrolle

Das Feuer sei unter Kontrolle, erklärte der Feuerwehrsprecher. Bereits am Sonntag brannte ein kleines Stück Wald an der Rosstrappe. Am Dienstagmorgen stand eine Fläche von insgesamt 100 Mal 300 Metern in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Schadenshöhe war zunächst unklar. Der Einsatz könne noch mehrere Stunden dauern, hieß es. dpa