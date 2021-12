Gefahrenbremsung: Jugendlicher wirft Stein gegen Brockenbahn

Wernigerode. Ein Jugendlicher stellte sich am Mittwochabend vor einen fahrenden Triebwagen der Harzer Schmalspurbahnen und warf einen Stein.

Wie die Polizei berichtet, hat ein Jugendlicher am Mittwochabend einen Stein gegen einen Triebwagen der Harzer Schmalspurbahnen geworfen und zuvor eine Gefahrenbremsung verursacht. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 19 Uhr an der Haltestelle „Westerntor“.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte sich ein Jugendlicher vor den fahrenden Triebwagen begeben, sodass der Lokführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. In der Folge warf der Jugendliche einen Stein gegen den Triebwagen.

Polizei stellt 16-Jährigen

Die Polizei konnte in unmittelbarer Nähe einen 16-Jährigen stellen, der im Verdacht steht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Zwei weitere Jugendliche konnten flüchten. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und den 16-Jährigen seinen Eltern übergeben.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt: Eine Scheibe der Lokführerkabine wurde beschädigt.

pol/mh

