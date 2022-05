Tödlicher Unfall im Harz – Motorrad rutscht in Gegenverkehr

Braunlage. Nach der Kollision am späten Donnerstagnachmittag in Braunlage gibt es außerdem zwei Schwerverletzte. Die Bundesstraße 4 war Stunden voll gesperrt.

Beim Zusammenstoß zweier Motorräder in Braunlage (Landkreis Goslar) ist ein 38-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 38-Jährige sei mit seiner Maschine am Donnerstag vermutlich zu schnell in eine Rechtskurve gefahren und gestürzt. Er rutschte in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Nach Angaben der Polizei verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Mann fuhr als erster einer Fünfergruppe die Bundesstraße 4 aus Richtung Hohegeiß kommend in Richtung Abzweig B242/Braunlage-Tanne. In der großen Kesselbergkurve verlor er offenbar wegen zu hohen Tempos die Kontrolle über das Fahrzeug.

Sachschaden in Höhe von 4500 Euro – B4 für drei Stunden gesperrt

Der 39-jährige Fahrer des anderen Motorrads und seine 36-jährige Mitfahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Einsatzes war die Bundesstraße 4 für etwa drei Stunden voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

dpa/red

