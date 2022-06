Kann so etwas auch in Osterode passieren? Der Erdfall in Seesen, der am frühen Freitagmorgen, 10. Juni, in der Nähe des Amtsgerichtsgebäudes entstanden ist, hat eine Größe von rund 35 mal 26 Metern und eine Tiefe von fünf Metern, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie mitteilte.