Braunlage hofft auf Anbindung an die Harzer Schmalspurbahn

Die Harzer Schmalspurbahn verbindet Harz-Orte in Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber bisher noch keine in Niedersachsen.

Braunlage unternimmt einen erneuten Anlauf für die Anbindung der Stadt an das Netz der Harzer Schmalspurbahn. Am Dienstagabend stimmte der Stadtrat für einen entsprechenden Beschluss. „Damit haben wir jetzt ein Signal gesetzt“, sagte Braunlages Bürgermeister Wolfgang Langer am Donnerstag. Nun liege der Ball bei der Harzer Schmalspurbahn. Zuvor hatte die „Goslarsche Zeitung“ darüber berichtet.

„Wir haben dieses Signal sehr erfreut zur Kenntnis genommen“, sagte ein Sprecher der Harzer Schmalspurbahn (HSB). Bei der nächsten Gesellschafter- und Aufsichtsratsversammlung Ende September solle nun eine Überarbeitung einer im Jahr 2009 durchgeführten Machbarkeitsstudie beschlossen werden. „Eine Anbindung ist machbar“, betonte der Sprecher.

Der Anschluss von Braunlage an das HSB-Netz, das derzeit zahlreiche Harz-Orte in Sachsen-Anhalt und Thüringen verbindet, beschäftigt die Region schon seit der Gründung der Schmalspurbahn Anfang der 1990er Jahre. Braunlage, obwohl bisher nicht an das Netz angebunden, ist an der HSB seit ihrer Gründung beteiligt. Die Stadt im Westharz wäre die erste niedersächsische Kommune mit einer Anbindung an die Schmalspurbahn.

