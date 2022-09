Wetter in der Region „Walburga“ kommt: Erster Herbststurm in 2022 fegt durch den Harz

Wandertouren in den Harz sollten laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes nicht unbedingt am langen Feiertagswochenende und schon gar nicht am morgigen Samstag stattfinden. Denn mit „Walburga“ kündigt sich in der Nacht zu Samstag der erste Herbststurm des Jahres an.

Nach Angaben von Meteorologen Felix Herz könnte es am Samstag auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde geben. Im Flachland sind immerhin noch stürmische Böen mit Stärken von sieben oder acht möglich.

Gewitter lösen am Samstag Sturm ab

Sobald der Sturm am Samstag weitergezogen ist, prognostiziert der Wetterdienst Gewitter. Am Sonntag und dem Einheitstag werden die Aussichten zwar etwas besser, doch, so Herz: „Die großen Wandertouren sollten nicht unbedingt an diesem Wochenende stattfinden.“

red

