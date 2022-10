Motorradfahrer im Harz schwer verletzt – Rettungsheli im Einsatz

Oberharz. Zwei Biker sind bei zwei Unfällen am Montag im Oberharz schwer verletzt worden. Darunter ist auch ein Mann aus Hörden bei Herzberg am Harz.

Am Montag haben sich im Harz zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen jeweils ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Das berichtet das Polizeikommissariat Oberharz.

Gegen 14.25 Uhr fuhr ein 74-jähriger Autofahrer demnach von einem Parkplatz auf die L504 zwischen Altenau und Torfhaus ein. Ein Motorradfahrer, 64 Jahre alt aus Hörden, wurde dabei auf der Gegenfahrbahn touchiert, so die Polizei. Er geriet nach rechts von der Straße ab und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum.

Motorradunfall im Harz: Auch zweiter Biker schwer verletzt

Gegen 16.10 Uhr dann war ein 50 Jahre alter Motorradfahrer aus Dassel auf der B242 in Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs. Als der Verkehr in Höhe Stieglitzecke zum Stehen kam, konnte der Motorradfahrer laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig anhalten und musste in den Straßengraben ausweichen. Dabei wurde auch er schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet hier überhöhte Geschwindigkeit.

