Helmstedt Werkzeuge und Maschinen erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Einrichtungsmarkt an der Helmstedter Von-Guericke-Straße. Die Tat ereignete sich laut Meldung der Polizei zwischen Donnerstag und Freitag, 19.10 und 9.15 Uhr. Die Täter stiegen durch ein Fenster in den Markt ein. Die Polizei vermutet, dass sie ihre Beute in Fahrzeugen abtransportierten. Zeugenhinweise: Tel: (0 53 51) 52 10.

