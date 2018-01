Prozess beginnt wegen Handels mit Marihuana

Helmstedt Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in Helmstedt und anderen Orten muss sich ein 25 Jahre alter Angeklagter von Donnerstag, 11. Januar, an vor dem Landgericht in Braunschweig verantworten. Die Verhandlung beginnt laut Mitteilung des Gerichts um 9 Uhr. Der Mann sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Dem 25-Jährigen wird laut Anklage vorgeworfen, in einem Tatzeitraum von März bis Oktober 2015 in 31 Fällen mit Betäubungsmitteln in erheblicher Menge unerlaubt Handel getrieben zu haben. Der Angeklagte soll sich mit vier weiteren Personen im März 2015 zusammengeschlossen haben, um Marihuana in Kilo-Mengen aus den Niederlanden zu besorgen und in Helmstedt zu verkaufen. Der 25-Jährige soll mit zwei weiteren Beteiligten Fahrzeuge gemietet haben, um zwecks Drogenbeschaffung in die Niederlande zu fahren.

