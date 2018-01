Tennisturnier des TSV Germania

Helmstedt Die Tennisabteilung des TSV Germania Helmstedt veranstaltet am Samstag, 17. Februar, in der Tennishalle des HTV ab 15 Uhr ihr Nachmittagsturnier. Ab etwa 18 Uhr schließt sich ein gemütliches Beisammensein an. Anmeldungen bei Kurt Hollert unter Telefon (0 53 51) 47 33.