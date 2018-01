Versammlung im Gemeindekrug

Barmke Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft und Feldmark-Interessentschaft Barmke findet am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr im Gemeindekrug in Barmke statt. Alle Mitglieder sind hierzu eingeladen. Die Tagesordnungen sind in Barmke an der öffentlichen Aushangstelle einsehbar.