Muss eine Brücke über die Gleise her?

Eine Welle von Reaktionen hat unser Bericht über den tödlichen Unfall an einem Trampelpfad losgetreten, den Helmstedter offenbar nutzen, um unerlaubt die Gleise nahe des Bahnhofs zu überqueren und damit eine lebensgefährliche Abkürzung in Richtung Galgenbreite zu nehmen. Leser berichteten uns am...