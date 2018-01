Helmstedt Beim Rastplatz Uhry sind am frühen Morgen zwei Autos mit einem LKW zusammengeprallt. Ein zweiter Laster kollidierte bei Helmstedt mit der Leitplanke.

Wieder A 2: zwei Unfälle bei Helmstedt an einem Morgen

Im Berufsverkehr, um 6.44 Uhr sind zwei PKW und ein LKW ineinander gefahren. Wie die Helmstedter Feuerwehr mitteilt, waren bei dem Unfall auf der A 2 in Richtung Berlin in Höhe des Parkplatzes Uhry im Landkreis Helmstedt vier Personen beteiligt. Davon musste eine Person rettungsdienstlich versorgt und im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. Wie schwer verletzt die Person ist, ist noch nicht klar.

Während des Einsatzes war die rechte Fahrspur auf der A 2 in Richtung Berlin blockiert. Die Einssatzstelle wurde abgesichert und um 7.25 Uhr der Autobahnpolizei übergeben. Da die Feuerwehr zunächst von vier verletzten Personen ausging, wurden vier Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle entsandt.

Die Feuerwehren waren insgesamt mit 21 Kräften vor Ort: Ortsfeuerwehr Ochsendorf und der Rüstzug der Feuerwehr Königslutter. Wie es zu dem Unfall kam, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf einem zweiten Abschnitt in Richtung Magdeburg auf der Höhe Helmstedt-Süd. Dort ist ein LKW mit der Mittelleitplanke kollidiert. Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilt, ist vermutlich ein Reifen geplatzt. Daraufhin hätte der Fahrer die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren. Die Feuerwehr schreibt in ihrer Mitteilung von einer eingeklemmten Person. Zu verletzten Personen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.