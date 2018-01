Dach brennt bei Großbäckerei Steinecke in Mariental

Gegen 5.46 Uhr am frühen Mittwochmorgen wurden die Feuerwehren Mariental und Grasleben zu einem Feuer in der Großbäckerei Steinecke alarmiert. Wie Andreas Meißner, Kreisfeuerwehrpressesprecher, mitteilt. war der Rauch bereits bei der Anfahrt sichtbar.

In einem Thermoölbehälter, welcher auf dem Dach des Fabrikgebäudes steht, hat angefangen zu brennen. Ein Betriebsangehöriger hatte schon versucht erste Maßnahmen zu ergreifen, dieser musste allerdings mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das brennende Öl wurde zuerst mittels Pulverlöscher unter schwerem Atemschutz bekämpft und eingedämmt. Auch mit Schaum wurde gelöscht.

Doch die Löscharbeiten gestalteten sich kompliziert: Um effektiv Löschen zu können, musste das gesamt Heizungssystem stillgelegt werden, da durch den Druckaufbau ein erneutes Aufflammen möglich gewesen sei. Die Einsatzkräfte mussten Teile vom Fabrikdach öffnen, da sich der Brand auch dort durch das Öl ausgeweitet hat. Löschwasser, das durch die Decke gedrungen ist, hat die Feuerwehr in der Fabrikhalle aufgefangen. Der Thermobehälter wurde mit einer Wärmebildkamera überwacht. Im Einsatz waren die Wehren aus Mariental und Grasleben mit 36 Einsatzkräften sowie die Polizei und ein Rettungswagen des Landkreises.

Ganz geklärt ist noch nicht, warum das Öl Feuer gefangen hat. Die Polizei geht zunächst von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage aus.

Das Thermoöl wird zum Betreiben der großen Öfen gebraucht und in dem Brandraum waren nach Angaben des Betreibers etwa 3000 Liter davon gelagert. Die Fabrikhalle musste für den Einsatz nicht evakuiert werden, teilt die Polizei in Helmstedt mit. "Unseres Wissens wurde die Produktion in der Fabrikhalle nicht unterbrochen", sagt eine Mitarbeiterin der Bäckerei Steinecke. Brötchen gibt es heute also weiterhin zu kaufen.