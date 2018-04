In der St-Christophorus-Kirche in Helmstedt werden am kommenden Sonntag, 8. April, 10 Uhr, von Pfarrerin Birgit Rengel konfirmiert (von links): Janne Karin Dorothee Steffens, Marie Rennebaum, Moritz Schmidt, Katharina Johanna Flatt, Lara-Sophie Brakebusch, Michelle Agafonow, Lars Hermann Hoppmann und Farin Ziemer. Fotos: privat

