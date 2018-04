In der St-Georg-Kirche in Warberg werden am 8. April, 10.30 Uhr, von Pfarrer Tobias Crins konfirmiert: Vincent Frost (aus Wolsdorf), Michel Hanisch, Marvin Herlemann, Leonie Kühne (aus Wolsdorf), Ben Littich, Vivian Näbert (aus Wolsdorf), Emma Reinemann, Karl Rosigkeit, Malin Schmidt und Leon-Maurice Warnstädt.

