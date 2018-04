„Das Goldene Herz“ – Rund 18 000 Euro für Helmstedter Projekte

Die Spendenempfänger der Selbsthilfegruppe nach Krebs vom DRK Helmstedt und der Hospizarbeit Helmstedt während der großen Spendenübergabe der Aktion Das Goldene Herz vor der Brüdern-Kirche in Braunschweig.

Bei der Spendenübergabe im BZV-Medienhaus wurden diese beiden Helmstedter Projekte ausgezeichnet

Zeit und Nähe als Geschenk - 10290,55 Euro für den Hospizverein Helmstedt.

Elf Monate dauert die Schulung zum ehrenamtlichen Hospiz-Begleiter. Auch wenn der Bedarf groß ist: Längst nicht jeder ist für die schwierige Aufgabe geeignet, Schwerkranken in ihrer letzten Lebensphase Zeit und Nähe zu schenken. Die Kosten der Ausbildung – vom Eignungstest bis zum Abschluss – muss der Hospizverein zum Großteil selbst tragen. Joachim Scherrieble, erster Vorsitzender des Vereins, dankte daher für die Spende. Unbezahlbar sei dagegen die Zeit der Ehrenamtlichen.

Der Geschmack des Lebens - 7990,55 Euro für das Deutsche Rote Kreuz.

Unter Krebstherapien leidet oft der Geschmackssinn. Vieles schmeckt plötzlich bitter oder metallen – und darunter leidet die Lebensqualität. Deswegen bietet die Selbsthilfegruppe nach Krebs des Deutschen Roten Kreuzes Helmstedt einen speziellen Kochkurs für Krebspatienten an: „Kochen gegen den bitteren Geschmack – Kochen für das Leben“, so das Motto. „Wir wollen die Menschen wieder begeistern“, so Elke Menzel-Schäfer, die sich auch Schmink-Kurse für Krebspatientinnen vorstellen kann.