Baustelle Lindenplatz – Warten auf Vorschlag

In dieser Woche könnte es weitergehen mit dem Straßenbau am gesperrten Lindenplatz. Der Platz ist erst 2015 mit öffentlichen Fördermitteln baulich umgestaltet worden. „Im Rahmen der Gewährleistungsfrist wurde festgestellt, dass in einigen Bereichen der Fahrbahn Steine klapperten und gleichzeitig...