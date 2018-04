Erlebniswelt soll Appetit wecken auf den Tourismus der Zukunft

Wie könnte oder sollte sich die Stadt Helmstedt in den Bereichen Tourismus und Kultur entwickeln, welche Möglichkeiten bietet der Lappwaldsee? Fragen, die am Donnerstag, 26. April, auf dem Gelände des Umspannwerks Helmstedt beantwortet werden sollen.

Denn am 26. April findet die dritte Bürgerveranstaltung anlässlich des derzeit entstehenden Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) statt. Eingebettet in eine Großveranstaltung, werden touristische Nutzungsformen für den Lappwaldsee vorgestellt. Außerdem gibt es Impulsvorträge sowie eine Podiumsdiskussion zum Themenkomplex Tourismus/Kultur.

Um 15 Uhr öffnet eine Erlebniswelt für die Bevölkerung ihre Pforten. Am westlichen Seeufer und am angrenzenden Umspannwerk-Gelände werden verschiedene Angebote für alle Generationen präsentiert. „Wir wollen aufzeigen, was am Lappwaldsee später möglich sein kann“, betonte am Montag Erster Stadtrat Henning Konrad Otto in einem Pressegespräch auf dem Gelände des Umspannwerks.

Einen „Skywalk“ in schwindelerregender Höhe am Lappwaldsee wird die Helmstedter Feuerwehr simulieren. „Die Drehleiter wird waagerecht über den See ausgefahren und kann dann begangen werden“, informierte Stadtmitarbeiter Andreas Bittner.

Die Avacon AG stellt nicht nur das Umspannwerk-Gelände, dessen Nutzung im Jahr 2021 endet, zur Verfügung, sie tritt auch als Kooperationspartner auf. „Wir werden das Thema E-Mobilität hinsichtlich möglicher Tourismus-Nutzungen und als Bestandteil künftiger Verkehrskonzepte präsentieren“, kündigte Avacon-Pressesprecher Ralph Montag an.

Ab 18.30 Uhr folgen die Impulsvorträge und die Podiumsdiskussion mit Moderator Jan Kobernuß, Geschäftsführer der IFT Freizeit- und Tourismusberatung GmbH. Impulsvorträge halten unter anderem der Warberger Hotelmanager Florian Hary, Wolfsburg AG-Vorstand Manfred Günterberg sowie Ute Goslar, Fremdenführerin der Deuregio Ostfalen.

„Wir wollen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, aber auch mit den Einwohnern intensiv ins Gespräch kommen“, betonte Henning Konrad Otto. Denn schließlich sollen sich die Bereiche Tourismus, Freizeit und Kultur zu einem wirtschaftlichen Standbein der Region entwickeln.