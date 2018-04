Verkehr und Lärm bewegen die Barmker

Die Bürgerversammlung in Barmke zum Gewerbegebiet an der A2 entwickelte sich zu einem lebhaften Meinungsaustausch. Foto: Specht

Helmstedt Das geplante Gewerbegebiet an der A2 hat für eine lebhafte Bürgerversammlung in Barmke gesorgt.

Über den aktuellen Planungsstand für das Gewerbegebiet an der A2 bei Barmke informierten am Dienstagabend Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert, Vertreter der Verwaltung und Ingenieur Henning Schwerdt bei einem Bürgerabend im Barmker Schützenhaus. Vor allem die Gutachten zum Verkehrsaufkommen und zur Lärmentwicklung, wobei Letzteres noch nicht in endgültiger Fassung vorlag, sorgten für rege Nachfragen aus der Bevölkerung. Einer Verkehrsuntersuchung zufolge würde der durch das Gewerbegebiet ausgelöste Verkehr für einen Zuwachs um geschätzte 4740 Fahrten pro Tag sorgen, mit einem Schwerlast-Anteil von 22 Prozent (1043 LKW). Diese Fahrten, so das Gutachten, würden sich hauptsächlich zur A2 hin ausrichten und nur in geringem Maße zu den Landes- und Kreisstraßen.

„Die Untersuchung geht davon aus, dass das Straßennetz um die L294, L297 und K14 den zusätzlichen Verkehr auch in den Ortslagen aufnehmen kann“, resümierte Schwerdt. Bürger warfen kritisch ein, dass das Gutachten weder den Pendlerverkehr nach Wolfsburg noch die häufigen Stausituationen auf der A2 ausreichend berücksichtige. Das Verkehrsaufkommen sei ihrer Meinung nach heute schon höher, als von dem Gutachten angenommen.

Vor allem die Ausführungen zum Schallschutz ließen die Bürger aufhorchen. Das betreffende Gutachten rechne mit einer Zunahme des Lärms in Rennau um zum Beispiel 2 Dezibel (dB) am Tag und um 0,8 dB in der Nacht. Somit würde Rennau, aber auch Barmke und Rottorf, im Immissionskontingent im Schnitt immer noch mit 10 dB unter dem festgesetzten Immissionsgrenzwert von 70dB liegen. „Es wird lauter. Doch es gibt von den Werten her noch Luft nach oben“, fasste es Ingenieur Schwerdt zusammen.

Die Werte würden nicht das beschreiben, was die Bürger schon jetzt aushalten müssten, hieß es daraufhin aus dem Publikum in Anspielung auf den Verkehrslärm durch die A2. Bei der Ermittlung der Immissionswerte spiele dieser Lärm nur eine untergeordnete Rolle, hakte Schwerdt ein, da Verkehrs- und Gewerbelärm nicht miteinander vermischt werden dürften.

In der anschließenden Diskussion wurde einmal mehr der Ruf nach einer Umgehungsstraße laut, die dann durch das Gewerbegebiet führen würde. Hierzu erklärte Bürgermeister Schobert, dass die Stadt ein solches Vorhaben unterstütze, der Impuls jedoch müsste aus Grasleben kommen.

Zum Abschluss des sachlich geführten Dialogs gab es wertvolle Anregungen aus der Bevölkerung. So solle die Verwaltung zum Beispiel prüfen, ob die im Gewerbegebiet entstehenden Gebäude nicht unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit gebaut werden könnten.