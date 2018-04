Kiwanis verleiht Preis an Verein „Guter Zweck“

Der Verein Guter Zweck in Schöningen betrachtet es als seine Aufgabe, Kindern klarzumachen, was es heißt, sich gesund zu ernähren. Damit sich dieser Ansatz nicht in Theorie erschöpft, hat der Verein vor zehn Jahren das Projekt „Gesundes Frühstück“ ins Leben gerufen, in dessen Genuss die Kinder der...