Football-Profis erteilen GaBö-Schülern Unterricht

Helmstedt Im Gymnasium am Bötschenberg wird jetzt Football gespielt. Am Tag der offenen Tür wird das Angebot vorgestellt.

Seit kurzem wird am Gymnasium am Bötschenberg (GaBö) in Helmstedt eine Football-AG angeboten. Geleitet wird sie von zwei Braunschweiger Profi-Spielern der New Yorker Lions, Mete Konya und Tobias Goebel.

An dieser AG nehmen zurzeit mehrere Schüler aus der 5. und 6. Klasse teil. „Den Teilnehmern wird Flag-Football beigebracht. Flag-Football ist eine abgewandelte Form des American Football“, informiert das Gymnasium. Die Spielregeln: Es gibt Endzonen, in die der eiförmige Ball mit einer bestimmten Anzahl an Versuchen gebracht werden muss. Eine Mannschaft besteht aus fünf Mitspielern. Beim Flag-Football gibt es keinen Körperkontakt, was es ermöglicht, dass Jungen und Mädchen gemeinsam spielen könnten. Die Spieler tragen um ihre Hüfte ein Band, an dem an beiden Seiten „Flags“ hängen. Statt den ballführenden Gegenspieler zu attackieren, werden die „Flags“ abgerissen, um ihn so zu stoppen.

Am Freitag, 4. Mai, veranstaltet das Gymnasium am Bötschenberg von 14 bis 17.30 Uhr einen allgemeinen Tag der offenen Tür. Bei dieser Gelegenheit kann auch das Angebot der neuen Football-AG getestet werden. Die Footballer zeigen an mehreren Stationen kleine Taktiken, erklären den Umgang mit dem Ball und probieren zusammen mit den Schülern Wurftechniken aus.