Orgelvesper in St. Stephani

Die Kirchengemeinde Georg Calixt lädt am Samstag,28. April, um 18 Uhr zur ersten Orgelvesper des Jahres in die St.-Stephani-Kirche. Propsteikantor Mathias Michaely unternimmt einen Ausflug in die böhmische Orgelliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts. Erklingen werden Werke von Komponisten wie Josef...