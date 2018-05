Auf Stadtführungen Helmstedt erkunden

Am Sonnabend, 5. Mai, begeben sich die Teilnehmer einer Stadtführung auf die Spuren von Helmstedts Architektur und am 19. Mai geht es beim Altstadtrundgang „Durch die Gasse – über die Märkte“. Treffpunkt am Samstag, 5. Mai, ist um 10.30 Uhr am Kloster St. Ludgerus. Auf dem Streifzug durch Helmstedt ist von der Romanik bis zum Historismus eine anschauliche 1000-jährige Baugeschichte zu entdecken. Ob Romanik und Barock im Kloster St. Ludgerus, Gotik in der Kirche St. Stephani, Renaissance am Hoflager Herzog Julius und Juleum, Klassizismus an der Ratsapotheke, Jugendstil und Historismus am Rathaus und als Fachwerk-Bonbon das wohl älteste Wohn- und Geschäftshaus Markt 7/8. Während der Führung werden das Kloster St. Ludgerus, die Kirche St. Stephani sowie das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus Markt 7/8 von innen besichtigt.

Für den Altstadtrundgang „Durch die Gasse – über die Märkte“ am Samstag, 19. Mai, ist der Treffpunkt um 10.30 Uhr am Holzberg/Ecke Schmiedegasse. Hier ist viel zu erfahren über die bewegte Geschichte Helmstedts, der einstigen Universitäts- und Hansestadt.

Die Führungen kosten pro Person 3 Euro (ab 7 Jahren). Inhaber der Elm-Lappwald Card zahlen die Hälfte. Die Elm-Lappwald-Card gibt es für 3 Euro in der Tourist-Information im Bürgerbüro der Stadt Helmstedt.