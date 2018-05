Musikalische Andacht

Helmstedt Mit der 46. Musikalischen Abendandacht in der Marienberg-Kirche in Helmstedt setzt der Kammerchor Vela Cantamus seine Veranstaltungsreihe am Montag, 7. Mai, fort. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Dabei gestaltet der Chor unter der Leitung von Andreas Lamken geistliche Chorwerke von Franz Schubert,...