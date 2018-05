Junge Leute sollen Filme drehen

Das Kooperationsprojekt „Digging Deep – Neue Perspektiven“ ist unlängst bei einem Treffen der Leader-Regionen „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“, „Rheinisches Revier an Inde und Rur“ sowie „Südraum Leipzig“ im Schöninger Paläon auf den Weg gebracht worden. Dabei geht es um neue Perspektiven für Jugendliche.

Beim gemeinsamen Auftaktgespräch ist das Besondere des Vorhabens hervorgehoben worden: Drei vom Bergbau geprägte Leader-Regionen werden zusammenarbeiten, außerdem rücken erstmals Jugendliche als Projektdurchführende explizit in den Fokus. Ziel des Projektes sei es, so Michael Schmidt vom Regionalmanagement der Leader-Region Grünes Band im Landkreis Helmstedt, dass sich Jugendliche filmisch mit der eigenen, vom Bergbau geprägten Lebenswelt auseinandersetzen. „Es geht um die individuellen Blickwinkel, Ansichten und Fragestellungen der Jugendlichen“, erläuterte der Regionalmanager in einer Pressemitteilung.

Die Einzelbeiträge aus den Regionen sollen abschließend zu einem Film zusammengeschnitten und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Um eine Vergleichbarkeit der Beiträge und eine Struktur zu gewährleisten, unterstützen im Vorfeld erarbeitete Leitfragen die Schüler. Es werde jedoch kein vorgefertigtes Drehbuch geben. Vielmehr dürften die jungen Filmemacher gerne „tief graben“, um ihre Region mit ihren Charakteristiken und Chancen in einem selbst erstellten Dokumentarfilm zu präsentieren. Professionelle Filmemacher begleiten das Projekt vor Ort und weisen die Schüler in Kamera- und Schnitttechnik sowie in die filmsprachlichen Mittel ein. Darüber hinaus soll der kommunikative Austausch durch Zusammenkünfte der beteiligten Jugendlichen gefördert werden.

Um „Digging Deep“ realisieren zu können, müssen nun alle Lokalen Aktionsgruppen der beteiligten Leader-Regionen dem Projekt zustimmen, um dann in einem Kooperationsvertrag den weiteren Projektverlauf, wie zum Beispiel die Auswahl und Anzahl der Schüler oder den konkreten Zeitrahmen festzulegen.