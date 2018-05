Bahnhof wird für drei Tage zu Helmstedts „StartBahn“

Großes hat Helmstedt vor, die kleine Stadt. Der Bahnhof verwandelt sich von Dienstag an für drei Tage in einen Ort, an dem die Stadt an ihrer Zukunft arbeiten will. „Unser Bahnhof 2020“ lautet der Titel der Aktionstage, bei denen es um Perspektiven für den Tourismus, im Grunde aber auch um die...