Zwei Tote bei Horror-Morgen auf der A2

Bei diesem Unfall am Montagmorgen auf der A2 nahe der Abfahrt Braunschweig-Ost in Fahrtrichtung Hannover starb ein Insasse, vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. In Folge des Staus kam es nahe der Abfahrt Königslutter-Ochsendorf zu einem weiteren tödlichen Auffahrunfall.