Helmstedt Die Helmstedter Ortsfeuerwehr wurde am Mittwoch um 18.40 Uhr zu einer Hilfeleistung in den Wachtkamp in Helmstedt gerufen. Wie Feuerwehr-Sprecher Alexander Weis mitteilte, war dort ein Auto rückwärts in ein Wohnhaus gefahren. Bei dem Vorfall seien jedoch keine Personen verletzt worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder