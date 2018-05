Haus gerammt – Fahrer verwechselt Pedale

In der kleinen Straße im Helmstedter Wohngebiet Galgenbreite ist am Mittwochabend ein 52 Jahre alter Anwohner beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto in ein gegenüberliegendes Haus gekracht (wir berichteten), zum Glück wurde niemand verletzt. Am Donnerstagvormittag trafen wir die Betroffenen am Unglücksort an, Unfallverursacher und Geschädigte. Von Gezänk oder Vorwürfen keine Spur. Das ungewöhnliche Geschehen, so der Eindruck, wird im...