Konfirmationsjubiläen werden gefeiert

Helmstedt Die Konfirmanden der Jahrgänge 1967 und 1968 in den Kirchen St. Marienberg, St. Michaelis und St. Stephani sind zur Goldenen Konfirmation eingeladen. Gefeiert wird diese am20. und 21. Oktober. Mit einem gemeinsamen „Abend der Begegnung“ geht es los am Sonnabend, 20. Oktober. Am Sonntag feiert jeder...