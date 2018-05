Grenzenlose Ferientour durch die Geschichte

Helmstedt Eine Gelegenheit, die eigene Region in den Sommerferien zu erkunden, bietet der Verein Grenzenlos – Wege zum Nachbarn am Sonnabend, 23. Juni. Interessierte können an einer Grenzenlos-Rundfahrt teilnehmen, die Details zur ehemaligen innerdeutschen Grenze vermittelt. Die Tour beginnt um 14 Uhr im...