„Abgang mit Stil“ – Kino in der Stadt

Der Marktplatz wird am Sonnabend, 16. Juni, Schauplatz für das nunmehr vierte Helmstedter Open-Air-Kino in Folge. Gezeigt wird bei Einbruch der Dunkelheit (ab 21.30 Uhr) die Krimi-Komödie „Abgang mit Stil“ (Freigabe ab 6 Jahren) mit Michael Caine und Morgan Freeman in den Hauptrollen. Veranstalter ist der Stadtmarketingverein Helmstedt aktuell. Unterstützer seien laut Pressemitteilung zum wiederholten...