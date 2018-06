Die Tafel braucht mehr Platz

Die Helmstedter Tafel braucht größere Räume. Das sagte Leiterin Nadine Kummert am Montag in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Demnach wachse die Tafel mit der Zahl der Bedürftigen stetig, und das bedeute in erster Linie mehr Warendurchsatz. Das aber gestalte sich schwierig. Es fehle schlichtweg...