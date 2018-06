Mittsommerfest im Triftweg

Helmstedt Das Mittsommerfest wird am Freitag, 22. Juni, ab 19 Uhr im Awo-Mehrgenerationenhaus, Triftweg 11, in Helmstedt gefeiert. Es gibt Erdbeerbowle und skandinavische Speisen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. An der Abendkasse kosten die Tickets 12,50 Euro.