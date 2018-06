B 244 in Querenhorst zeitweise gesperrt

Querenhorst Im Zuge der Bundesstraße 244 werden in Querenhorst Fugen und Risse in der Fahrbahn saniert. Der Abschnitt zwischen der Rottorfer Straße und der Hauptstraße wird daher am Donnerstag, 21. Juni, tagsüber und außerhalb der Hauptverkehrszeiten für einige Stunden gesperrt. Darauf weist die Landesbehörde...