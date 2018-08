Weiteres Fördergeld für den Holzberg

Die Sanierung des Helmstedter Stadtquartiers Holzberg / St. Stephani schreitet voran. Das macht sich an den bereits erfolgten Reparaturen an zuvor baufälligen Häusern und der Neuverlegung des Pflasters auf dem Holzberg bemerkbar. Nun pumpt das Land neues Fördergeld in das Altstadtviertel. Die Niedersächsische Landesregierung hat mitgeteilt, dass der städtebauliche Denkmalschutz im Viertel Holzberg / St. Stephani mit 450 000 Euro...