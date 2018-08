Wie das Schöninger Stadtmarketing für Events wirbt

„Da sind 1000 Besucher in Schöningen und die Stadt macht noch nicht mal Werbung, in dem sie die Gäste durch ein Banner oder Plakate willkommen heißt? Beschilderung zum Paläon zum Beach-Handball – Fehlanzeige. Bei den Jazz-Dance-Veranstaltungen fehlt es ja auch immer. Ebenso bei dem letzten großen Fußballevent. Weiter guten Schlaf!“, beklagt sich ein anonymer Nutzer auf unserem Online-Portal Alarm38.

Eine Klage, die etwas verwundert. Auch den Vorsitzenden des TC Schöningen, Fred Gronde. „Wir haben rund 200 Plakate aufgehängt, um auf den Beach-Handball-Cup hinzuweisen. In der Presse wurde die Veranstaltung mehrfach und ausführlich angekündigt. Was sollen wir denn noch machen?“, fragt sich Gronde.

Ähnlich sieht es auch die Schöninger Stadtverwaltung, bei der sich Mitarbeiter um das Stadtmarketing kümmern, deren Aufgaben jedoch nicht mit einer Art Gratis-Werbeagentur für Veranstalter verwechselt werden dürfen.

„Alle uns bekannten und gemeldeten Veranstaltungen im Stadtgebiet werden im städtischen Veranstaltungskalender auf der Homepage hinterlegt. Dieser Service wird seitens der Veranstalter gern in Anspruch genommen. Seit einigen Monaten nutzen wir dazu ein Tool, das bei einmaliger Eingabe die Veranstaltungen nicht nur gleichzeitig auf dem Veranstaltungskalender des Landkreises, sondern auch auf der Seite www.die-region.de ermöglicht. Dieser Service ist für den Veranstalter natürlich kostenfrei und es hat viel Mühe gekostet, das neue System einzuführen. Darüber hinaus erscheint eine monatlich gedruckte Fassung des Kalenders, die an über 70 Adressen in der Stadt und in der gesamten Region verschickt wird“, erklärt Schöningens Städtischer Direktor, Karsten Bock, der den Diskussionsverlauf im Alarm38-Portal „nicht immer als sachlich, konstruktiv und zielführend“ erachtet.

Ende März jeden Jahres erscheine laut Bock zudem der „Schöninger Klangsommer,“ der in einer Auflage von mehreren tausend Exemplaren nicht nur im Stadtgebiet und den Touristinformationen der TG Elm-Lappwald-angehörenden Städte und Gemeinden verteilt werde.

„Etwa 15 gemeinsame Messe- und Präsentationstermine stehen jährlich auf dem Kalender, die durch die länderübergreifende Zusammenarbeit der Touristiker der TG Elm-Lappwald wahrgenommen werden. Umsetzbar ist diese Vielzahl übrigens nur, weil das kleine engagierte Team aus den verschiedenen Städten und Kommunen sich gut abstimmt und eng zusammenarbeitet und die Einsätze zwischen Leipzig, Stuttgart, Köln und Hannover gut koordiniert.“ Aber auch in der Region werde mit Informationsständen, zum Beispiel in Oschersleben beim Tag der Region/Autofrühling, in Magdeburg beim ZOO-Fest/Landeserntedankfest oder bei der Messe „Urlaub vor der Haustür“ geworben, betont Bock. Immer im Gepäck sei dabei natürlich auch der „Klangsommer“, der die Veranstaltungshighlights des Jahres bündele. „Gern geben uns übrigens Veranstalter auch Flyer zu ihren Events mit an den Stand.“

Auch im Social-Media-Bereich weise die Stadt Schöningen gern auf Veranstaltungen hin, „wenn es Manpower und Zeit erlauben“. Fast grundsätzlich immer verlinke die Stadt via Facebook die Veranstaltungen, die im und rund um das Paläon stattfinden. „Denn natürlich wirbt das Paläon wiederum für die städtischen Events.“

Mindestens sechsmal im Jahr erscheine zudem der digitale städtische Newsletter, der ebenfalls einen starken Fokus auf die Schöninger Veranstaltungen richte, führt Bock weiter aus.

„All diese Maßnahmen haben auch beim Beachhandball-Turnier des TC Schöningen Anwendung gefunden“, sagt Bock. „Sicher hätte der TC Schöningen die Möglichkeit gehabt, mit Straßentransparenten zu werben. Doch die meisten Vereine scheuen verständlicherweise die nicht geringen Anschaffungskosten der Transparente.“