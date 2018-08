Ein bisweilen herausforderndes Orgelkonzert im Kaiserdom

Zu einem „Wagnis mit Wagner“ lud am Sonntagnachmittag Adriano Falcioni im Rahmen der 9. internationalen Orgelwochen in Königslutter in den Kaiserdom ein. Im achten Konzert des beliebten Veranstaltungsformates, das in Kooperation mit dem Berliner Dom und mit Unterstützung der Stiftung...