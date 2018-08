So lernen Jagdhunde Gehorsam

Zum Hundetag der Kreisjägerschaft Helmstedt begrüßten die Organisatoren im Beisein des Kreisjägermeisters Henning Thiele und des stellvertretenden Hegeringleiters aus dem Hegering II, Ulf Graßhoff, die Teilnehmer und Besucher. Mehr als 60 Besucher waren gekommen, um sich über die Ausbildung von Jagdhunden zu informieren, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Team um die Hundeobleute Dorothea Griesemann und Annette Viedt und Helfern aus den Hegeringen I, II und III hatte dazu auf dem Hundeübungsplatz am Blanken bei Bahrdorf einen Übungsparcours mit verschiedene Stationen zur Demonstration der modernen und tierschutzgerechten Ausbildung von Jagdhunden aufgebaut. Dazu gehörten unter anderem der Apport von Fuchs, anderen Wildarten oder Dummys über Hindernisse mit und ohne Verleitung, eine Kunströhre für Erdhunde sowie verschiedene Konzentrationsübungen für Hunde. „Derzeit haben wir 19 Hunde aus der Helmstedter Jägerschaft und 12 Hunde aus anderen Jägerschaften in der Ausbildung“, berichtet Annette Viedt.

Dorothea Griesemann führt aus, dass in der Ausbildung besonders die Gehorsamkeitsausbildung die größte Rolle spiele, bevor die Spezialfähigkeiten der Hunde trainiert würden, weil es aus Sicherheitsgründen unerlässlich sei, dass im Jagdbetrieb die Hundeführer jederzeit die Kontrolle über ihre Hunde haben. Daneben sei es in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben, zur Jagd geprüfte und brauchbare Hunde einzusetzen. Deshalb sei die Einarbeitung in die jagdliche Arbeit vom Welpenalter an unerlässlich.

Als besonderen Service für die Besucher, die vielfach ihre eigenen Hunde mitgebracht hatten, war für Erinnerungsfotos eine spezielle Tierfotografin anwesend.