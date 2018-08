Vereine geben eine große Fete für Kinder

Na, das war ja fast wie Weihnachten. Am Samstag gaben die Vereine in Mariental ein großes Fest für kleine Leute. Das Geschenk: Die Kinder durften kostenlos an der Fete teilnehmen. Was für die kleinen Gäste zwei Stunden Spaß bedeutete, hatte für die Vereine im Dorf auch einen symbolischen Charakter:...