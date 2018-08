Bilder von Karl Bosse erstmals öffentlich zu sehen

Für den Kreis Helmstadt ist diese Ausstellung von besonderem Interesse, da es sich bei Karl Bosse um den 1911 in Schöningen geborenen späteren Leiter der Heimschule Helmstedt, des heutigen Gymnasiums am Bötschenberg handelt.

Karl Bosse machte in Schöningen sein Abitur und wurde ab 1931 an der Kunstgewerbeschule in Braunschweig zum Grafiker ausgebildet. Ab 1936 studierte er an der Kunstakademie in Düsseldorf. Doch seine Bilder folgten nicht immer dem arischen Diktat, so dass er die, die als „entartet“ galten, oft verstecken musste. Nach seiner Heirat mit Helene Bosse, geb. Bölling, und der Einberufung zur Wehrmacht geriet er 1943 in Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung aus dem Durchgangslager Friedland gelangte er nach Helmstedt, wo er an der Heimschule eine Lehrerstelle und später die Leitung des Gymnasiums übernahm. 1996 starb er in Helmstedt. Die im Familienbesitz verbliebenen Bilder sind hier erstmals öffentlich zu sehen.

Die Eröffnung der Ausstellung, die unter dem Titel „Damals entartet“ Bosses malerisches Werk zeigt, findet am Samstag, 25. August, um 10 Uhr in der Kleinen Galerie 22, Bismarckstraße 22, statt. Der Eintritt ist frei. Danach ist die Ausstellung auf Anfrage unter

(0 53 52)

96 98 61 geöffnet.